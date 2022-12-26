На Японию обрушился сильнейший снегопад. За последние дни из-за непогоды погибли 17 человек, еще 93 - пострадали. Сотни домов остались без электричества.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на японское Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

По данным издания, снегопады начались на севере Японии на прошлой неделе. Сотни транспортных средств остановились на дорогах, были отменили десятки авиарейсов и поездов, в работе служб доставки произошли сбои. При этом автобусы уже ходят.

По данным синоптиков, в северо-восточной части Японии снега выпало в три раза больше средней нормы.

На острове Хоккайдо после вчерашнего снегопада без электричества остались около 20 тысяч домов.

Японию засыпало снегом. Фото: AP

Напомним, вчера на США обрушился снежный апокалипсис. Синоптики назвали его "циклон-бомба" с арктическими ветрами и морозами до -45 градусов. 27 человек погибли.

Также сообщалось, что недавно Москву накрыл сильнейший за последние 80 лет снегопад. Сугробы в столичном регионе выросли до 40 сантиметров. Порывы ветра могут достигали 15 метров в секунду.

Тем временем, в Украине синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду.