В понедельник, 26 декабря, синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду в Украине.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Сегодня будет облачно. Ночью в восточных областях, а днем в западной части обещают дождь и мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в большинстве областей местами туман, в северной части на дорогах местами гололед.



Температура сегодня днем от 0 до +5, в южной части +6...+8.

В Киеве пасмурно, но без существенных осадков. Дневная температура будет колебаться в пределах +1...+5.

Карта погоды на 26 декабря от Укргидрометцентра

Ранее синоптики сообщали, что в конце этого года погода в Украине будет аномально теплой. На Новый год не стоит ожидать по-настоящему зимней погоды. Вместо этого обещают аномальное тепло и дожди. Такую погоду с осадками в виде мороси обещают и в начале января 2023-го года.

Напомним, что ранее синоптики объявили I-й уровень опасности в Украине из-за погоды.

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