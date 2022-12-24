В Украину на Рождество по григорианскому календарю придет циклон с центром над Крымом и западные атмосферные фронты, которые обусловят влажную погоду в большинстве областей.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в телеграм-канале.

По прогнозу синоптика, 25 декабря будет идти дождь, переходящий в мокрый снег. В восточных областях - без существенных осадков, лишь местами незначительный дождь. Во второй половине дня воскресенья в западной части осадки тоже притихнут.

В Киеве на Рождество ожидается дождь с переходом в снег. Температура воздуха в столице ночью 0... +1, завтра днем +1...+3 градуса.

"Кроме красивой картинки мокрый снег может затруднять движение на дорогах и тротуарах, налипая, где захочет - поэтому ходите колядовать осторожно и в крепкой обуви", - дает наставления Диденко.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, что украинцев ожидает теплая зима с кратковременными сильными морозами. При этом существенно сократится продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля, а сумма отрицательных температур в течение зимнего периода уменьшится почти в два раза.

Такую же зиму прогнозируют в Европе, что приведёт к падению спроса на газ.