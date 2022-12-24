Дождь, снег и тепло. Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Рождество 25 декабря
В Украину на Рождество по григорианскому календарю придет циклон с центром над Крымом и западные атмосферные фронты, которые обусловят влажную погоду в большинстве областей.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в телеграм-канале.
По прогнозу синоптика, 25 декабря будет идти дождь, переходящий в мокрый снег. В восточных областях - без существенных осадков, лишь местами незначительный дождь. Во второй половине дня воскресенья в западной части осадки тоже притихнут.
В Киеве на Рождество ожидается дождь с переходом в снег. Температура воздуха в столице ночью 0... +1, завтра днем +1...+3 градуса.
"Кроме красивой картинки мокрый снег может затруднять движение на дорогах и тротуарах, налипая, где захочет - поэтому ходите колядовать осторожно и в крепкой обуви", - дает наставления Диденко.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, что украинцев ожидает теплая зима с кратковременными сильными морозами. При этом существенно сократится продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля, а сумма отрицательных температур в течение зимнего периода уменьшится почти в два раза.
Такую же зиму прогнозируют в Европе, что приведёт к падению спроса на газ.