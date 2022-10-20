Украинский гидрометеорологический центр опубликовал вероятный сценарий развития погодных условий в течение зимы 2022-2023 гг. Он говорит, что зима будет теплой с кратковременными сильными морозами.

Долгосрочный прогноз появился на странице в Facebook.

Как отметили в Укргидрометцентре, результаты анализа температурных показателей в Украине за последние 30 лет свидетельствуют о следующем:

переход средней суточной температуры через +8 градусов в сторону понижения (начало отопительного периода) даже в северных регионах Украины бывает в третьей декаде октября, в других регионах Украины в начале ноября и позже;

средняя температура зимнего периода (особенно января и февраля) повысилась на 2,0-2,5 градуса;

существенно сократилась продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов;

сумма отрицательных температур в течение зимнего периода сократилась почти в два раза;

каждую зиму фиксируется большое количество температурных рекордов относительно высоких температур за весь период метеорологических наблюдений;

переход средней суточной температуры весной через +8 градусов в сторону повышения (окончание отопительного периода) приходится на первую декаду апреля и раньше.

На основе этих фактов можно сделать такие выводы о предстоящей зиме 2022-2023 гг.:

средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 гг.;

вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25...-30 градусов в Украине очень низкая;

в большей степени вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15...-20 градусов, а на северо-востоке страны до -26 градусов;

перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончания на более ранние сроки обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами.

При этом в организации заметили, что современное развитие метеорологической науки во всем мире еще не позволяет составлять достоверные прогнозы развития атмосферных процессов на длительные периоды (1-3 месяца и более).

Между тем сегодня в Киеве начался отопительный сезон.

А в больницах Харькова включили отопление еще 15 октября.