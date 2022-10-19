В Украине сегодня облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Осадки обещают в западных, северных, центральных областях и Харьковской области. На остальной территории без осадков.

На западе днем местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Днем в западных и северных областях воздух прогреется до +10...+15. На остальной территории днем +13...+18. На юге до +21.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в среду в Украину зайдут холодные атмосферные фронты.

На западе, севере, а вечером местами и на востоке, пройдут небольшие дожди. В западных и северных областях усилится ветер.

Температура воздуха еще будет комфортной, однако начнется постепенное ее понижение, которое уже 20 октября достигнет +4...+10.

Сегодня днем ожидается +11...+16, на юге +16...+19 градусов.

В Киеве сегодня увеличится облачность, временами дождь. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +12...+14, а уже в четверг похолодает до +7...+9.

Напомним, что ранее мы писали о том, что в Днепре поднялся уровень воды. Это было связано с усиленной работой ТЭЦ после массированных обстрелов РФ 10 октября.