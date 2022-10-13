В четверг, 13 октября, в Украине продолжается бабье лето. Синоптики обещают преимущественно сухую погоду без осадков. Небольшие дожди прогнозируют сегодня только в Карпатах.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Утром возможен туман, кроме восточных и южных областей. Температура ночью +1...+6. Днем воздух прогреется до +13. На юге и Закарпатье до +15...+16.

В Киеве и области сегодня переменная облачность без осадков. Днем +10...+15.

Прогноз погоды в Украине на 13 октября 2022 года от Укргидрометцентра

При этом, судя по синоптическим сайтам, уже с середины следующей недели погода в Украине резко поменяется. Похолодает и затянутся дожди.

По данным сайта Sinoptik.ua в следующие понедельник-вторник погода в Киеве еще порадует температурой +18...+21, а уже со среды, 19 октября, пойдут дожди и похолодает до +10 днем.

Прогноз погоды на ближайшие 10 дней от сайта Sinoptik.ua

Напомним, что в начале октября в Киеве наступило бабье лето. Климатологи рассказали, как долго оно продлится.

Также мы писали, что из-за усиленной работы ГЭС в Днепре поднялся уровень воды, о чем предупредили областные власти.