В Украину идет потепление. До конца недели сохранится погода без осадков, а на выходных столбики термометров порадуют отметкой местами до +21. Потепление ожидается уже с 5 октября.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Небольшие осадки прогнозируют на завтра в северных регионах, а также в Полтавской и Харьковской областях ожидается небольшой дождь.

В большинстве южных областей будет сухо, в западных областях местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Уже 6-7 октября температура воздуха ночью ожидается до +9 градусов, в южных областях до +12, а днем столбики термометров покажут от +14 до +19.

7 октября в Украине, кроме северных областей, ночью и утром ожидается местами туман.

А на выходных (8-9 октября) температура воздуха ночью будет до +9 градусов в южной части, в западных областях до +22.

По данным синоптика Натальи Диденко, уже с 5 октября в Украине существенных осадков не ожидается, только на Харьковщине и Сумщине "покапают какие-то остатки атмосферного фронта".

В дальнейшем в Украине будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха составит +14...+21 градус.

При этом в среду свежее будет на северо-востоке, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, +9+12 градусов.

В Киеве, начиная с завтрашнего дня, дожди прекратятся и "подрастут градусы". Столбики термометров завтра покажут до +14. В дальнейшем потеплеет до +15+19 градусов.

Вместе с тем, сухая погода продлится в столице до следующей среды, только в воскресенье возможны кратковременные дожди.

Напомним, сегодня в Украине будет до конца дня преимущественно пасмурно, в Киеве периодически будет идти дождь.

Кроме того, мы рассказывали, какой будет погода осенью. Синоптики прогнозировали снегопады и гололед на вторую половину осени. В южных и восточных регионах возможен дефицит осадков, а вот в западных областях ожидается "долгожданная влага".