Завтра, 4 октября, на севере и западе Украины будет холодно. Температура воздуха в течение дня составит лишь +8...+12 градусов. В центральных областях ожидается +10...+15 градусов. На востоке и юге будет теплее: +14...+19 градусов.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в телеграм-канале.

Дожди во вторник пройдут в западных областях, северных и местами - на востоке Украины. В большинстве центральных областей и на юге существенные осадки маловероятны. Ветер еще остается завтра порывистым в западной и северной частях Украины.

В Киеве 4 октября ожидается преимущественно облачная, с периодическим дождем, погода. Будет холодно в течение дня - в пределах +9 градусов.

По прогнозам Диденко, завтра остается высокая магнитная активность Земли.

"Возьмите с собой в дорогу таблетки от головы и давления", - советует синоптик.

А вот со среды, 5 октября, до среды, 12 октября, наконец-то придет в Украину бабье лето.

"Немного коротенькое, на неделю, но без дождей, с сухим воздухом, солнечными прояснениями, прекрасными туманами и, хоть и относительным, но все же приятным теплым воздухом с температурой +14...+21 градус. Дождемся и будем вместе радоваться!", - прогнозирует Диденко.

Как писала "Страна", циклон принес холодное и дождливое начало недели.

При этом, по данным Гидрометцентра, грядущая зима не будет суровой для украинцев.

Если прогнозы Гидрометцентра не подтвердятся и зима будет холодной, то мощностей для отопления не хватит, сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.