В понедельник, 3 октября, по всей Украине облачно с прояснениями. Время от времени будет идти дождь.

Об этом говорится в синоптическом прогнозе Укргидрометцентра.

Сильный дождь утром будет идти в западных и северных областях, в восточной части страны, в Черниговской, Сумской области и на Харьковщине. На остальной территории местами небольшой дождь.

Дневная температура +9...+14. На высокогорье Карпат в течение суток всего +1...+5. В южной части и в восточных областях днем до +15...+20.

Синоптики также предупреждают о сильном ветре. Кроме южной части, обещают порывы до 15-20 м/с.

В Киевской области и Киеве сегодня облачно с прояснениями. Временами дождь. Возможны порывы ветра до 15-20 м/с. Температура днем +9...+14.



Синоптик Наталья Диденко пишет, что понедельник в Украине будет влажным, поскольку пока неподалеку крутится циклон с атмосферными фронтами.

3 октября дожди наиболее вероятны в западных, северных, местами в центральных областях.

На востоке Украины осадки пройдут только на Харьковщине. На юге днем ​​будет с прояснениями, а уже вечером пройдет небольшой дождь.

Ветер ожидается западный, северо-западный, 5-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет самой низкой в северных и западных областях +9...+13, самой высокой в ​​южной части +17...+21. На остальной территории +11...+17.

В Киеве начало недели будет с дождем и холодной погодой, в течение дня максимально +11 градусов еще с порывистым северо-западным ветром.

Напомним, что ранее синоптик прогнозировала после рекордно теплых два дня, дожди и похолодание.

Также мы писали, что в Украине в последние дни по утрам наблюдались туманы.