В пятницу, 30 сентября, в Украине преимущественно без осадков, но местами пройдут дожди. Теплее всего на юге, где воздух прогреется до рекордных для последнего сентябрьского дня +27.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В Украине сегодня облачно с прояснениями. Днем пройдут отдельные грозы. В большинстве северных областей, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях без осадков.

Утром в западных областях местами туман.

Температура днем +18...+23. В Закарпатье +15...+19. На юге днем до +22...+27.

В Киеве днем около +20.

В Киевской области сегодня облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Температура днем +18...+23.

По данным синоптика Натальи Диденко, ближайшие два дня ожидаются в Украине очень теплыми.

30 сентября температура воздуха будет составлять +18...+23, на востоке до +24, а на юге местами вплоть до +25...+27. Несколько свежее будет в западных областях, однако и там достаточно комфортно, +16...+21.

Днем 30 сентября будет дождь в центральной части, на крайнем западе, на Харьковщине, Полтавщине, в Днепре с районами. На остальной территории в дневные часы без существенных осадков.

В Киеве в пятницу температура воздуха ожидается до +19...+21.



Теплая погода еще пробудет в субботу, а вот в воскресенье небо затянет дождевыми облаками и станет холоднее.

Напомним, что ранее украинцам объяснили, как во время войны подготовиться к зиме без тепла, света и связи.

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