В Украине в четверг, 29 сентября, будет много тепла. На юге ожидается +20...+26 градусов, на остальной территории - +14...+19, при прояснениях до +18...+22 градусов. Дожди пройдут в западных областях, на крайнем востоке, а вечером - в северной части и центре страны.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в телеграм-канале.

В Киеве 29 сентября дождь возможен в вечерние часы, температура воздуха будет сравнительно комфортной, до +18 градусов днем.

"Туманы, дымки, облачная серость - будут, но еще хорошо разбавляются листьями, травкой и осенними цветами. И иногда даже будет пробиваться солнышко", - сообщила синоптик.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на осень. Погода ожидается теплая и засушливая. Во второй половине осени возможен гололед и снегопады, прежде всего в Карпатах. При этом по данным синоптиков, за сезон средняя температура воздуха может быть на градус выше, чем за последние 30 лет.

Также мы писали о том, что 18 сентября в Украине уже выпал первый снег. Это произошло в Карпатах.

Кроме того, сообщалось, что в Карпатах намело 80 см снега и произошло первое схождение лавины в сентябре.