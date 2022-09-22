В Карпатах за последние несколько дней намело уже до 80 сантиметров снега и произошло схождение лавины. Погодные условия в горах сейчас фактически зимние - мороз, снег и вьюга, поэтому туристов призывают воздержаться от походов в высокогорье в ближайшие дни.

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что в горах сейчас видимость ограничена до 40 метров, скорость ветра составляет 7-8 м/с, а температура воздуха -3 градуса.

Закарпатское ГосЧС отмечает, что "такого еще не было, чтобы в сентябре в украинских Карпатах сошла лавина".

Ивано-Франковские спасатели также зафиксировали снежные оползни на северо-восточных склонах.

Напомним, что в воскресенье утром, 18 сентября, на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали первый снег в Украине в этом сезоне.

Горный спасатель Василий Фицак сообщает, что по прогнозам такая погода продержится до воскресенья.

А синоптики прогнозировали снегопады и гололед на вторую половину осени. В южных и восточных регионах возможен дефицит осадков, а вот в западных областях ожидается "долгожданная влага".