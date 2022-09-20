В высокогорье Карпат ухудшилась погода, температура воздуха опустилась до -3, идёт сильный снег. Спасатели призывают воздержаться от походов в горы.

Видео с горы Поп Иван опубликовал горный спасатель Василий Фицак.

"В высокогорье Черногоры ненастье. По прогнозам, такая погода до воскресенья. Поэтому следует удержаться от выходов в горы, видимость ограничена, а снега местами выше колена", - сообщил Фицак.

Как писала "Страна", 18 сентября в Украине выпал первый снег. Его зафиксировали утром на горе Поп Иван Черногорский. В этот день температура воздуха утром составила -1 градус.

Также мы сообщали, что 19 сентября в Карпатах продолжал сыпать снег. Представители Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что высота снежного покрова местами составляла уже 40 сантиметров. Утром в горах скорость ветра достигала 12 м/с. А температура воздуха опустилась до минус трех градусов.

Кроме того, мы рассказывали, что синоптики прогнозировали снегопады и гололед на вторую половину осени. В южных и восточных регионах возможен дефицит осадков, а вот в западных областях ожидается "долгожданная влага".