Во вторник, 30 августа, в Украине будет тепло, в восточных областях температура воздуха поднимется до +33 градусов. В Карпатах, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и местами в Одесской областях возможны дожди.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

В западных и северных областях Украины завтра ожидается +23...+28 градусов, на остальной территории +27...+32.

В Киеве 30 августа будет сухо и еще "довольно горячо". В столице столбики термометров покажут до +26...+27 градусов.

Уже в среду, 31 августа, в Украине будет свежее. Столбики термометров будут показывать +24 градуса.

Также синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни.

"Лето завершается, сентябрь - на горизонте, жара постепенно будет утихать, высокие градусы устало будут снимать горячую корону с головы - дышать станет легче и свободнее", - пишет синоптик.

В начале сентября ожидается +17..+22 градуса. "Какие-то серьезные дожди пока - вряд ли", - подытожила Наталья Диденко.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на осень. По данным экспертов, погода осенью в 2022 году в Украине ожидается теплая и засушливая. Во второй половине возможен гололед и снегопады, прежде всего в Карпатах..