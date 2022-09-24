В воскресенье, 25 сентября, большую часть Украины ждет погода без осадков, лишь на западе страны пройдут небольшие дожди. Осадки ожидаются в Ужгороде.

По данным Укргидрометцентра, в Запорожье и Крыму термометры покажут +17…+19 °С (ночью +6…+9 °С), в Донецкой и Луганской областях +15…+17 °С (ночью +4…+7 °С), на Черниговщине, Сумщине и Черкащине ожидается +11…+13 °С (ночью +3…+5 °С), в остальных регионах +14…+16 °С (ночью +3…+6 °С).

В Киеве ночью ожидается +5...+7°С, днем +14...+16°С.

По данным синоптиков, ночью 25 сентября в западных, Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы вероятны заморозки 0...-3°С. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, что сегодня дожди накроют восточные регионы нашей страны, а практически на остальных территориях ожидается сухая, но прохладная погода.

Также "Страна" писала, что погода в Украине в конце сентября на большинстве территорий будет дождливой и туманной, а местами - с заморозками.

А первый снег в Украине выпал еще 18 сентября. 20 сентября температура в Карпатах упала до -3, спасатели рекомендовали не ходить в горы.

На днях в Карпатах намело уже 80 см снега и произошло первое схождение лавины в сентябре.