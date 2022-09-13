Завтра, 14 сентября, в Украину на смену затяжным дождям вернется тепло. Температура воздуха в течение дня составит +17...+22 градуса, на юго-западе, а именно в Одесской области, в Черновицкой области, а также части Винницкой температура поднимется до +24 градусов.

Свежий воздух ожидается на северо-востоке, Сумщине, Черниговщине, Харьковщине, здесь около +12...+16 градусов.

Облачная погода продержится в Киеве весь день. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен дождь, который к вечеру должен завершиться.

В столице днем температура +18...+20 градусов, ночью +9...+11.

14 сентября отмечается день памяти преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы. С этого дня начинается старое Бабье лето, которое длится до 21 сентября.

Наши предки в этот день наблюдали за погодой. Если первый день Бабьего лета ясный и теплый, то осень и зима будет теплой; сухо – осень сухая. А если дождь, то вся осень будет дождливой.

Напомним, ранее синоптики предупреждали украинцев о нестабильной погоде из-за циклона Пегги.

Как писала "Страна", в Киеве в январе зафиксировали уже четыре климатических рекорда. Температура зимой поднималась до апрельских значений.

Этой осенью синоптики обещают нестабильную погоду. Украинцев ждет жара с засухой, а также гололед со снегопадом.