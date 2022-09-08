В четверг, 8 сентября, в Украину с запада придет потепление с дождями. При этом местами все же будут наблюдаться заморозки.

Об этом говорит прогноз погоды на сегодня от Укргидрометцентра.

На западе сегодня потеплеет. Дожди пройдут во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновецкой области. Днем обещают температуру до +18...+22. В Ужгороде воздух прогреется до летних +26.

На севере (Житомир, Чернигов, Сумы) днем от +16 до +21. Без осадков.

В центре (Винница, Кропивницкий, Полтава, Черкассы) днем до +17...+21. Переменная облачность без осадков.

На востоке (Луганск, Донецк, Харьков, Днепр, Запорожье) сегодня также сухо. Днем от +16 до +22.

На юге (Одесса, Николаев, Херсон) обещают дождь. Воздух прогреется до +21...+25.

В Киеве сегодня без осадков. Днем до +19...+21.

Погода в Украине 8 сентября 2022 года

Что касается заморозков, то ночью 8 сентября в северной части, восточной, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях на поверхности почвы заморозки 0...-5 (I уровень опасности, желтый).

Карта заморозков в Украине на 8 сентября 2022 года

8-9 сентября в северных, большинстве центральных, Донецкой, Запорожской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, что в Киеве жалуются на качество воздуха, задымление и запах гари из-за пожаров на торфяниках в Киевской области.

По данным экологов, к ежегодным пожарам привело осушивание болот вокруг торфяников из-за чего они легко возгораются и долго тлеют.