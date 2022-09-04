В воскресенье, 4 сентября, в Украине будет ощутимо похолодание, которое пришло на смену летней жаре с первыми числами сентября.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе ночью ночью +8...+10, днем +17...+20. На Закарпатье воздух прогреется до +23 днем. Переменная облачность без дождей.

На севере сегодня ночью зафиксировали всего +7...+9, днем обещают до +17...+20. Без осадков.

В центре ночью было от +7 до +11, днем термометры покажут +18...+20. Без осадков.

На востоке ночью +10...+12, днем +15...+21. Холоднее всего будет в Харькове.

На юге сегодня днем будет до +22. Ночью было до +13...+15. Синоптики обещают сухую погоду в воскресенье.

В Киеве 4 сентября будет сухо. Температура ночью +8...+10, днем +18...+20. В воскресенье обойдется без дождей.





Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в воскресенье самым холодным окажется восток Украины. Температура воздуха в Харьковской, Луганской и Донецкой областях составит +16...+19.

Но в западной части потеплеет, столбики термометров поднимутся до +17...+22, на Закарпатье до +24...+25.

Напомним, ранее синоптик спрогнозировал похолодание и дожди на выходных.

Как писала "Страна", 28 августа Харьковскую область накрыло мощным градом с дождем.