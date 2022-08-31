Синоптик рассказала, какой будет погода в первый день осени

В четверг, 1 сентября, практически во всей территории Украины будет комфортная погода, столбики термометров покажут +18..+25 градусов.

Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

"Даже на юге и востоке жара уйдет прочь, уступая свежему воздуху", - рассказала синоптик. Там ожидается от +25 до +28 градусов.

Дожди в четверг в Украине маловероятны, разве что на юге возможны осадки.

В Киеве завтра будет сухо и умеренно тепло, максимальная температура воздуха в столице ожидается в +20...+22 градуса.

Синоптик рассказала, что в ближайшее время ночью ожидается +8...+14 градусов, а на западе местами даже столбики термометров покажут +5...+9. В Карпатах будет еще прохладнее, добавила синоптик.

Напомним, сегодня в центральных областях ожидается от +25 градусов в Винницкой области до +30 градусов в Днепре с прилегающими районами. В Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях будет +26...+28. В Киеве в последний день лета ожидается сухая облачная погода.

Также мы рассказывали, погода осенью в 2022 году в Украине ожидается теплая и засушливая. Во второй половине возможен гололед и снегопады, прежде всего в Карпатах. Какой будет погода осенью в Украине мы рассказывали в отдельном материале.