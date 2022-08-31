Август завершается, лето упаковывает чемоданы до следующего года. Однако на юге и востоке еще продержится жара, а вот на севере и западе будет посвежее.

Об этом сообщает в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 31 августа в западных и северных областях в течение дня дышать, двигаться, заниматься текущими делами на открытом воздухе будет легко благодаря комфортной температуре +20...+25 градусов. В центральных областях ожидается от +25 градусов в Винницкой области до +30 градусов в Днепре с прилегающими районами. В Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях будет +26...+28 градусов.

В южной части и в восточных областях еще продержится +29...+33 градуса. Однако с 1 сентября жара и оттуда уйдет.

Дождей в среду не будет в Украине.

В Киеве в последний день лета ожидается сухая облачная погода с приятной температурой воздуха +22...+25 градусов.

Сентябрь начнется в Украине свежей погодой, днем ​​станет холоднее до +18...+23 градусов, на юге и востоке до +23...+27 градусов. А ночью возможно даже +8...+12 градусов.

Ранее "Страна" давала прогноз погоды на начало сентября.

Также мы рассказывали, что погода осенью в 2022 году в Украине ожидается теплая и засушливая. Во второй половине возможен гололед и снегопады, прежде всего в Карпатах.