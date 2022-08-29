В Украину идет похолодание – температура воздуха до конца августа во многих регионах продержится на уровне около +30 градусов Цельсия. Но уже в начале сентября она снизится - на 3-7 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как видно по карте, 30 августа в большинстве регионов днем воздух прогреется выше +25 градусов. На востоке страны будет сильная летняя жара до +33 градусов.

30-31 августа в Херсонской, Запорожской и Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

31 августа лето уже немного сбавит обороты: дневная температура снизится на 1-2 градуса.

А вот 1 сентября уже будет заметно прохладнее - осень начнется точно по календарю. Температура ночью будет +11...+16°, днем - +17...+22°. На юге и востоке ночью ожидается +16...+21°, днем - +23...+28°.

2-3 сентября температура ночью опустится уже до +5...+11°, днем будет +16...+22°. В южных и юго-восточных областях ночью воздух будет потеплее - +10...+16°, днем +20...+26°.

В Киеве с 1 по 4 сентября температура ночью будет колебаться в пределах всего +8...+10°, днем будет держаться на уровне около +20°.

Между тем Европа все лето страдала от сильнейшей за последние столетия засухи.

А Китай страдает от гроз с молниями. На выходных от молний там погибли три человека.