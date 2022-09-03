В Украину идут потоки холодного арктического воздуха - а с ним и похолодание. Последствия украинцы ощущают прямо сейчас, и ждать потепления в ближайшие дни не стоит.

Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.

Все это вместе с осадками будет производить впечатление глубокой осени.

По прогнозу Кибальчича, 4 сентября в западных областях Украины будет без осадков. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, местами до +2 градусов; днем +18...+23 градусов.

На севере Украины без осадков, только на юге Сумской области ночью пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +17...+22 градусов.

В центральной части ночью местами пройдет дождь, днем будет сухо. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +17...+22 градусов.

На юге Украины ночью местами пройдет дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +18...+23 градусов.

В восточных областях ночью и в первой половине дня ожидается дождь, местами сильный. Днем без осадков. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +16...+21 градусов.

Ранее мы писали, что в этом году лето в Киеве попало в топ-5 самых теплых с 1881 года. Средняя температура воздуха составила +21,6 градусов, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму и обеспечило пятую позицию среди самых теплых времен года.

Также "Страна" подробно рассказывала, какую осень в Украине прогнозируют синоптики. По их данным, погода осенью в 2022 году в Украине ожидается теплая и засушливая. Во второй половине возможен гололед и снегопады, прежде всего в Карпатах.