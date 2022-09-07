В среду, 7 сентября, синоптики обещают погоду без осадков и местами заморозки. В целом она будет такой же, как в начале этой недели.

Об это говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

На западе (Львов, Тернополь, Ровно, Луцк, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Черновцы) днем от +15 до +18. В Ужгороде до +24.

На севере (Житомир, Сумы, Чернигов) днем от +14 до +18.

В центре (Полтава, Черкассы, Винница. Кропивницкий) такая же температура днем - от +15 до +18.

На востоке (Харьков, Донецк, Луганск, Запорожье, Днепропетровск) обещают +15...+18. Ночью было +3...+6.

На юге (Одесса, Херсон, Николаев) днем +19...+22.

В Киеве сегодня днем воздух прогреется до +16...+18. Ночью было +5...+7.

Прогноз погоды на 7 сентября 2022 года

Ночью 7-8 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, обещают заморозки на поверхности почвы 0...-5 (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных и восточных областях и в воздухе 0...-3 (II уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, 7-8 сентября в северных, центральных, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, что ранее мы писали о запахе гари и задымлении в Киеве из-за горящих в области торфяников.

А также, что журнал Time предсказывает глобальную миграцию человечества в течение следующих 50 лет из-за аномальной жары.