Во вторник, 6 сентября, по состоянию на 09:00, спасатели продолжают ликвидировать горение торфяников вблизи сел Сосновка и Катюжанка Вышгородского района Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По данным ГСЧС, спасатели Киевщины держат ситуацию с торфяными пожарами под контролем.

Вместе с тем, в ГСЧС просят граждан звонить в Службу спасения по номеру 101, в случае обнаружения новых очагов возгорания торфяников.

Воздух в Киеве, по данным сервиса IQAir, на 10:00, чистый. В данный момент столица на 71 месте городов мира с наиболее загрязненной атмосферой.

Вместе с тем, в Ирпене, Боровой и Летках уровень загрязнения атмосферы средний - 74, 71 и 57 соответственно при норме до 50.

Напомним, вчера Киев возглавил список городов мира с самым грязным воздухом. Через несколько часов ситуация улучшилась.

Также ранее эколог Владимир Борейко в комментарии "Стране" объяснил, почему уже который раз за последнее время в Киевской области горят торфяники, провоцируя запах гари и задымление по всем окрестностям и самой столице. По его словам, конец августа-начало сентября - традиционная пора горения торфяников в Киевской области.

На случай пожара торфяников ранее в КГГА давали ряд советов. В частности, там рекомендуют свести к минимуму нахождение на открытом воздухе, особенно утром, держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром, при открытии окон завешивать форточки влажной тканью, пить больше воды (до 2-3 литров в день).