В центре Киева прохожие помогли задержать мужчину, пытавшегося ограбить 12-летнюю девочку.

Об этом сообщает сайт полиции Киева.

"Дети на улице Крещатик играли на музыкальных инструментах и собирали средства в поддержку ВСУ. Их заметил мужчина, а потом решил проследить за ними. Подойдя к 12-летней девочке, нападающий пытался сорвать с плеча рюкзак, в котором были собраны деньги.

Однако его действия заметили прохожие, поэтому быстро остановили злоумышленника и передали нам", – рассказал и. о. начальника Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, как в Киеве двое иностранцев опоили женщину психотропными препаратами, а потом ограбили и пытались проникнуть в ее квартиру. Жительница столицы сутки провела без сознания.

Помимо этого, "Страна" писала, что в Киеве будут судить псевдодизайнера, обворовавшую мужчину на 175 тыс. гривен с помощью глазных капель. В мае 2022 года в полицию обратился житель Оболонского района столицы с заявлением о совершении кражи из его квартиры. Как оказалось, накануне он пригласил к себе домой дизайнера интерьера, нашедшего через интернет. Находясь в квартире потерпевшего, женщина незаметно для него добавила в стакан с напитком глазные капли. Используя беспомощное состояние потерпевшего, злоумышленница завладела его вещами, деньгами и другим имуществом на сумму 175 тыс. гривен.