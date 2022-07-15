В Киеве будут судить псевдодизайнера, обворовавшую мужчину на 175 тыс. гривен с помощью глазных капель.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Оболонской окружной прокуратурой Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении уроженки Ровенской области, которая под предлогом предоставления дизайнерских услуг завладела имуществом клиента с применением лекарственного препарата (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

В мае 2022 года в полицию обратился житель Оболонского района столицы с заявлением о совершении кражи из его квартиры. Как оказалось, накануне он пригласил к себе домой дизайнера интерьера, нашедшего через интернет.

Находясь в квартире потерпевшего, женщина незаметно для него добавила в стакан с напитком глазные капли. Выпив напиток, мужчина потерял сознание.

Используя беспомощное состояние потерпевшего, злоумышленница завладела его вещами, деньгами и другим имуществом на сумму 175 тыс. гривен, после чего скрылась, оставив мужчину в бессознательном состоянии.

Благодаря принятым оперативным мерам в течение суток после совершения преступления подозреваемая была установлена ​​и задержана.

По месту ее нахождения правоохранители изъяли часть похищенного имущества. В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Подозреваемая находится под стражей. Учитывая совершение преступления в условиях военного положения, женщине грозит от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина обманул волонтеров на полмиллиона гривен. Он предлагал отвезти военное снаряжение и продавал его или просто брал деньги на закупку за границей и пропадал.

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