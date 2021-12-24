Курьезный случай произошел в ночь на 23 декабря на бульваре Дружбы Народов в Печерском районе столицы. В тамошнем магазине одежды воришка решил разжиться подарками для дамы сердца, а часть украденного сбыть перекупщикам.

Как "Страна" выяснила из собственных источников в Нацполиции, все началось с ночной кражи из магазина женской одежды, который недавно открылся на бульваре и куда владельцы только завезли товар на крупную сумму. Кто-то проник ночью через окно и, воспользовавшись отсутствием сигнализации, вынес вещей для женского гардероба на более чем 150 тысяч гривен.

Вероятно, эта кража так и осталась бы нераскрытой, если бы оперативникам не удалось выйти на одну из местных продавщиц, которая стала щеголять в пропавших из магазина вещах. Девушка под страхом привлечения к уголовной ответственности созналась, что платье ей подарил один знакомый.

Сотрудники полиции провели обыск по месту жительства этого гражданина и нашли сумки с украденными из магазина вещами. Задержанный рассказал, что присмотрел магазин для налета и планировал сдать вещи за полцены перекупщикам.

Ранее его уже судили за грабеж, а сейчас в отношении его в одном из судов Киева слушают сразу два уголовных производства о хранению наркотиков и краже.

По части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины за кражу вещей из магазина с проникновением вороватому ухажеру грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее "Страна" рассказывала, как обокравший магазин в Киеве незадачливый воришка оставил на месте преступления свою банковскую карту.

Также мы сообщали, что в Днепре двое мужчин попытались украсть 17 упаковок подгузников, однако сделать им это помешал водитель такси, которое они вызвали.