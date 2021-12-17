В Киеве, где ранее произошел курьез с попыткой угона автомобиля, случился не менее забавный инцидент - вор потерял свою банковскую карточку во время кражи в магазине.

Об этом сообщает в Facebook патрульная полиция Киева.

В Голосеевском районе Киева супружеская пара решила обокрасть магазин. Их не поймали "на горячем" даже после обыска охраной, но помог курьез.

"Заявитель сообщил, что к ним пришли покупатели, ничего не выбрали и направились к выходу. В это время сработала рамка сигнализации. Охранник осмотрел вещи мужчины и женщины, ничего подозрительного не обнаружил и отпустил", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

После этого один из работников магазина просматривал записи на камерах наблюдения и увидел, что посетители, которых проверял охранник, украли духи, спрятав их в капюшоне.

Также на камерах было видно, что мужчина, вещи которого проверяли, настолько разволновался, что не заметил, как потерял свою банковскую карточку.

С помощью карты и имеющихся баз данных патрульные установили подозреваемых и адрес их проживания.

Правоохранители задержали 22-летнюю женщину и ее 28-летнего мужа. Свою причастность к краже они не отрицали, но сообщили, что уже успели продать товар.

В Киеве вор пытался украсть духи, но потерял банковскую карту. Источник: Facebook/патрульная полиция Киева

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