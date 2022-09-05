У Кличко заявили о нормализации качества воздуха в Киеве
В Киевской госадминистрации заявляют, что качество воздуха в Киеве 5 сентября нормализировалось после того, как с утра в столице было задымление из-за горения торфянников.
Согласно сервисам качества воздуха, Киев спустился с третьей позиции в мире по уровню загрязнения воздуха, на 32-ю.
Как писала "Страна", сегодня Киев возглавил список городов мира с самым грязным воздухом, сообщалось, что задымление продлится еще минимум два дня.
На прошлой неделе Киев также попадал в десятку городов мира с самым грязным воздухом. ГосЧС назвала горение торфяников основной причиной и рекомендовала киевлянам закрыть окна, по возможности, не выходить на улицу, пить много воды, включить на максимум очиститель воздуха.
Отметим, что столица страдает от запаха гари и задымления с начала сентября. По состоянию на 4 сентября ликвидация возгораний вблизи сел Сосновка и Лесное Вышгородского района продолжалась.
При этом экологи призывают бороться не пожарами и запахом гари, а с торфяными болотами. "Это будет продолжаться бесконечно долго до тех пор, пока торфяники остаются сухими. Пока наша власть не поймет, что нужно вернуть природе ее прежнее состояние. Нужно там снова сделать болота. Тогда торфяники перестанут гореть. Будут болота - не будет горения", - заявил эколог Владимир Борейко.