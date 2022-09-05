В Киевской госадминистрации заявляют, что качество воздуха в Киеве 5 сентября нормализировалось после того, как с утра в столице было задымление из-за горения торфянников.

Согласно сервисам качества воздуха, Киев спустился с третьей позиции в мире по уровню загрязнения воздуха, на 32-ю.

Как писала "Страна", сегодня Киев возглавил список городов мира с самым грязным воздухом, сообщалось, что задымление продлится еще минимум два дня.

На прошлой неделе Киев также попадал в десятку городов мира с самым грязным воздухом. ГосЧС назвала горение торфяников основной причиной и рекомендовала киевлянам закрыть окна, по возможности, не выходить на улицу, пить много воды, включить на максимум очиститель воздуха.