Днем в пятницу, 2 сентября, в Киеве нормализовалось качество воздуха. По данным на 15:30 в столице наблюдается низкий уровень загрязненности.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в пятницу, 2 сентября.

Напомним, с утра Киев попал в десятку городов с самым грязным воздухом. Причина - пожары на торфянниках, которые происходят в эту пору года.

Напомним, ранее эколог Владимир Борейко в комментарии "Стране" объяснил, почему уже который раз за последнее время в Киевской области горят торфяники, провоцируя запах гари и задымление по всем окрестностям и самой столице. По его словам, конец августа-начало сентября - традиционная пора горения торфяников в Киевской области.

Также ранее в КГГА дали ряд советов на случай пожара торфяников. В частности, там рекомендуют свести к минимуму нахождение на открытом воздухе, особенно утром, держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром, при открытии окон завешивать форточки влажной тканью, пить больше воды (до 2-3 литров в день).

Кроме того, сообщалось, вчера киевлянам также рекомендовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице из-за задымления воздуха, вызванного торфяными пожарами в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.