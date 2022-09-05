В Киеве привели в порядок один из выходов станции метро Позняки. Об этом сообщает мэр Виталий Кличко.

"Благодарю всех предпринимателей, компании, социально-ответственный бизнес, который помогает делать нашу столицу красивее и комфортнее! Особенно в такое драматическое для страны и столицы время. Когда в условиях экономического кризиса, вызванного агрессией России, большая часть финансов идет на обеспечение обороноспособности государства, на поддержку наших защитников", - написал Кличко в Telegram-канале.

Отметим, на станции обновили декоративной отделкой входную группу в подземный переход.

При этом на опубликованных мэром фото в самом переходе видны столики стихийной уличной торговли.

Ранее "Страна" публиковала видео, как в Киеве сносят десятки МАФов возле метро "Героев Днепра". Люди залезли на крыши и протестовали.

Также мы писали о том, что недавно в Киеве на станции "Дарница" пассажир упал под поезд. В результате мужчина погиб, сообщили в столичной полиции.

Кроме того, мы публиковали фото, как спасатели доставали тело.