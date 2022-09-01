Киевская полиция подтвердила гибель мужчины под поездом метро. Опубликованы фото, как спасатели доставали тело
Киевская полиция подтвердила гибель мужчины, который упал под поезд на станции метро "Дарница" 31 августа. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и личность погибшего.
ГосЧС публикует фото, как спасатели доставали тело погибшего из-под поезда метро.
По данным службы, погиб мужчина 1977 года рождения. Его доставали с помощью медицинских ношей, специального инструмента и переносного освещения. Тело передано следственно-оперативной группе.
Напомним, в конце августа в Тернопольской области сошли с рельсов грузовые вагоны, это привело к задержке десятков пассажирских поездов.
Также мы писали о том, что в начале августа на площади "Льва Толстого" в киевском метро распылили газовый баллончик, у людей началось удушье.
Кроме того, сообщалось, что полиция раскрыла детали инцидента в столичной подземке. По данным правоохранителей, 4 августа в переходе на станцию "Площадь Льва Толстого" неизвестный мужчина без очевидных причин распылил женщине в лицо газовый баллончик. В результате происшествия также пострадали окружающие пассажиры.