Киевская полиция подтвердила гибель мужчины, который упал под поезд на станции метро "Дарница" 31 августа. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и личность погибшего.

ГосЧС публикует фото, как спасатели доставали тело погибшего из-под поезда метро.

По данным службы, погиб мужчина 1977 года рождения. Его доставали с помощью медицинских ношей, специального инструмента и переносного освещения. Тело передано следственно-оперативной группе.

Напомним, в конце августа в Тернопольской области сошли с рельсов грузовые вагоны, это привело к задержке десятков пассажирских поездов.

Также мы писали о том, что в начале августа на площади "Льва Толстого" в киевском метро распылили газовый баллончик, у людей началось удушье.

Кроме того, сообщалось, что полиция раскрыла детали инцидента в столичной подземке. По данным правоохранителей, 4 августа в переходе на станцию "Площадь Льва Толстого" неизвестный мужчина без очевидных причин распылил женщине в лицо газовый баллончик. В результате происшествия также пострадали окружающие пассажиры.