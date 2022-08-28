"Укрзализныця" сообщает об изменении маршрута и задержке нескольких рейсов из-за схода грузовых вагонов на участке Подволочиск - Максимовка (Львовская ж/д) в Тернопольской области.

Это коснется рейсов:

№706 Перемышль — Киев (будет направляться через Здолбунов);

№120 Львов — Запорожье (разворачивается на Красное);

№55 Киев - Ясиня.

Изменения и в графике пригородных поездов: рейсы №6207/6208 будут следовать в/из Максимовки вместо Подволочиска.

Пассажиров с последующими пересадками просят обязательно известить о них проводников, чтобы дальнейший маршрут был скоординирован.

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