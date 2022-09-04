Журнал Time предсказывает глобальную миграцию человечества в течение следующих 50 лет и называет конкретные места, куда стоит уехать уже сейчас. Жить на побережье и в тропиках будет невозможно, зато Сибирь, Арктика и Канада обрастут мегаполисами.

Об этом говорится в материале "Где мы будем жить, пока планета в огне".

"В течение следующих 50 лет жара с усилившейся влажностью превратит огромные пространства в губительные для жизни. Нужен радикальный план выживания человечества. Во многих местах жить будет невозможно уже к 2050 году. А к 2100 году это будет уже другая планета. По прогнозам ученых, без глобальной миграции треть населения будет жить при температурах, как в Сахаре. Главные земли для миграции – на севере".

Time также пишет, что ранее популярные Флорида, Калифорния и Гавайи опустеют. Угроза затопления Нью-Йорка из-за поднятия уровня мирового океана очень велика, но он слишком важен, чтобы пасть, поэтому планирует оборону, непонятно пока, насколько эффективно. Это будет Big U – большая стена в море для защиты Манхэттена. Но всех тех, кто севернее, затопит. В США лучше всего жить будет на Аляске, где нужно построить города-миллионники.

По прогнозам, в Гренландии к 2100 году даже будут леса. Она – в числе лучших мест для жизни в будущем.

Освободятся ото льда и части западного побережья Антарктиды.

Канада, Сибирь и другие части России, Исландия, страны Северной Европы только выиграют от глобального потепления.

По данным Национального совета разведки США, у России "есть потенциал, чтобы получить больше всех от все продолжающегося роста температур". Россия уже самый крупный экспортер пшеницы в мире, и ее аграрное превосходство только возрастет, потому что климат там улучшится. К 2080 году более половины вечной мерзлоты Сибири исчезнет.

"Могут появиться города с хартиями, государства в государствах, некоторые из 200 стран исчезнут, а оставшиеся соберутся в региональные союзы. В этом веке люди будут мигрировать, и сейчас есть шанс сделать, чтобы все было по плану и переход к новому миру был бы управляемым", - пишет Time.

Ранее мы также писали, что в Испании из‑за аномально высоких температур этим летом скончались более 4600 человек. Согласно системе мониторинга ежедневной смертности института, в общей сложности с 1 июня по 30 августа от жары умерли 4655 человек. Самый высокий показатель пришелся на июль — 2223 погибших.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что две трети Европы страдает от сильнейшей засухи. В августе Еврокомиссия предупредила, что ситуация будет ухудшаться.