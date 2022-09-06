Во вторник, 6 сентября, в Украине обещают прохладную погоду без дождей. Местами на грунте и в воздухе заморозки.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

На западе днем воздух прогреется до +15...+19.

На севере столбики термометров днем покажут +15...+17. В Сумской области ночью был мороз до -1...-3.

В центре днем до +15...+17.

На востоке +15...+19 днем. Ночью в Луганской области было -1...-3.

На юге до +19...+21.

В Киеве сегодня днем до +15...+17. Ночью было +5...+7.

Прогноз Укргидометцентра на 6 сентября

Ночью 6-8 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, обещают заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов. А в северо-восточных и восточных областях и в воздухе до 0-3 градусов.

6-7 сентября в северных, центральных, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее мы писали о запахе гари и задымлении в Киеве из-за горящих в области торфяников.

Напомним, что журнал Time предсказывает глобальную миграцию человечества в течение следующих 50 лет из-за аномальной жары и называет конкретные места, куда стоит уехать уже сейчас. Жить на побережье и в тропиках будет невозможно, зато Сибирь, Арктика и Канада обрастут мегаполисами.