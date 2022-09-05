В понедельник, 5 сентября, в Украине ожидается сухая и солнечная погода.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Теплее всего на юге (Одесса, Херсон, Николаев) и в Закарпатье. Днем там обещают до +22.

Прохладнее всего на севере (Сумы, Житомир, Чернигов) и востоке (Харьков, Луганск, Донецк), где днем воздух прогреется до +15...+18.

В Киеве сегодня днем +18...+20. Без осадков.

По данным синоптика Натальи Диденко, понедельник будет без осадков, хоть и облачный. На востоке и севере днем +15...+19, на юге, западе и в центре до +24 днем.

В Киеве сухая солнечная погода. Днем до +18.

Что касается дождей, то среди недели в основном их не будет, а вот в субботу-воскресенье в Украину прибудут серьезные осадки.

Напомним, что журнал Time предсказал глобальную миграцию из-за аномальной жары уже в ближайшие 50 лет. По его данным, жить в тропиках и на побережье станет невозможным. Основные территории для перемещения - север (Канада, Сибирь, Арктика).

Также ранее мы писали, что в нескольких районах Киевской области (в Бучанском и Вышгородском районе) горят торфяники. Жителям столицы советуют пить воду и закрывать окна.