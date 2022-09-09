В Украине ожидается изменение погоды. С пятницы, 9 сентября, оно затронет западные области, а на выходных станет ощутимо и в других регионах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе (Львов, Ровно, Ивано-Франковск, Луцк, Тернополь, Черновцы, Ужгород, Хмельницкий) обещают сильные дожди с грозами. Днем от +13 до +20.

На севере вечером дождь обещают в Житомирской области. В Сумской и Черниговской без осадков. Дневная температура +15...+18.

В центре - дождь в Виннице, Черкассах, Кропивницком. В Полтаве без осадков. Днем +17...+21.

На востоке без осадков. Дневная температура +16...+21. В Днепре до +25

На юге тепло до +22...+26. Дождь.

В Киеве сегодня днем до +16...+18. Переменная облачность без осадков.

Прогноз погоды 9 сентября 2022 года

Также сообщается, что 9-11 сентября в Украине ожидается существенное изменение погодных условий. Днем ​​9 сентября в западных областях пройдут значительные дожди, местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

10-11 сентября сильны осадки прогнозируют в западных и северных областях, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, на севере Одесской и Николаевской. 11 сентября и в Полтавской области.

Кроме того, 9 сентября в северных, большинстве центральных, Донецкой, Херсонской, Запорожской области и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Карта сильных осадков 9 сентября 2022 года

Напомним, что ранее мы писали о запахе гари и задымлении в Киеве из-за пожара на торфяниках в Киевской области.

По словам эколога, ежегодные пожара спровоцировало осушение болот.