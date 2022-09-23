В субботу, 24 сентября, в Украине будет облачно и почти без осадков. По данным Укргидрометцентра, дожди пройдут в Суммах, Харькове, Полтаве, Днепре, Запорожье, Донецке, Луганске. Из-за осадков на востоке страны будет прохладно - температура днем около 16-18 градусов тепла, ночью всего +5...+7.

В среднем, такая же температура ожидается на остальной территории страны ,погода будет сухой и малооблачной погоды. На юге страны днем будет от +15 до +18, ночью - от +6 до +8. Такая же температура ожидается в этот день в юго-восточных областях. Днем прогнозируют от +14 до +18, а ночью от +4 до +8.

В центральных областях в этот день будет от +12 до +16 , а ночью от +4 до +7.

На севере Украины ожидается от +11 до +14 днем и от +3 до +6 ночью.

В Киеве суббота пройдет без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с. Днем в столице прогнозируют от +12 до +14, ночью от +4 до +6.

По данным синоптиков, в субботу заморозки ожидаются в западных областях. "Ночью 24-25 сентября в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый)", - предупредили в ГосЧС.

Напомним, что сегодня погода в Украине на большинстве территорий будет дождливой и туманной, а местами с заморозками.

Как писала "Страна", первый снег в Украине выпал 18 сентября.

20 сентября Карпаты заметало снегом, температура упала до -3, спасатели рекомендовали не ходить в горы.

Вчера в Карпатах намело уже 80 см снега и произошло первое схождение лавины в сентябре.