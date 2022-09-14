Четверг, 15 сентября, обещает быть дождливым в большинстве областей Украины, только в южной части будет преимущественно сухо и даже солнечно.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в телеграм-канале.

"Не забывайте о туманах! Кроме сезонной романтической красоты, они ухудшают видимость и водителям могут существенно усложнять движение, особенно в ночные и утренние часы", - написала она.

По данным Диденко, температура воздуха завтра на юге напомнит о лете, там предполагается +22...+26 градусов. Также очень тепло будет на востоке Украины и Черновицкой области, +18...+23 градуса. На остальной территории ожидается в течение дня +15...+19 градусов.

В Киеве среда будет облачной, влажной, будет идти дождь. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +16 градусов.

"Сегодня, по церковному календарю, начинается новый год, новолетие, время обновления и надежд на хорошее! Украинцы готовы отмечать – картошку выкопали, урожай собрали, врагов активно погнали. С военными и тыловыми успехами – в новый год!", - добавила Диденко.

Ранее синоптики предупреждали украинцев о нестабильной погоде из-за циклона Пегги.

Напомним, в пустыне Арабских Эмиратов накануне выпал крупный град с дождем. Температура воздуха при этом аномальном явлении зашкаливала за 40 градусов жары.

"Страна" также писала, что в этом году Европа переживает сильнейшую аномальную засуху, которая может оказаться самой сильной за 500 лет.

Также мы недавно рассказывали об аномальных явлениях, зафиксированных очевидцами в Украине. К примеру, в конце августа в сети появились видео с необъяснимыми атмосферными явлениями в районе Волновахи Донецкой области. На видео можно заметить, что небо будто бы представляет собой водную поверхность, по которой идет рябь.

Ранее мы публиковали видео аномального атмосферного явления, которое произошло в конце марта в Киеве. После взрыва в столице в небе образовалось странное кольцо.