Дожди, туман и почти летнее тепло. Прогноз погоды на сегодня по всем регионам
В Украине 28 сентября дожди. Теплее всего будет в Николаеве и Херсоне - до +24...+25. Прохладнее всего в Ивано-Франковске и Луцке - до +13...+15 днем.
Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
Запад. В Ровенской, Тернопольской, Львовской, Черновецкой, Закарпатской области сегодня днем обещают от +14 до +17. В Луцке и Ивано-Франковске до +13...+15. Дожди.
Север. В Сумской, Черниговской и Житомирской области по прогнозам в течение дня дождь. Дневная температура +15...+17.
Центр. В Винницкой, Полтавской, Кировоградской и Черкасской области осадки. Днем до +16...+20.
Восток. Тепло сегодня в харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской области. Днем воздух в этих регионах прогреется до +18...+21. В Запорожской области до +24.
Юг. В Одесской, Николаевской и Херсонской области термометры днем покажут почти летнюю температуру до +24...+25. Дождь.
В Киеве сегодня обещают дождь. Днем до +15...+17.
28 сентября в Украине, кроме Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и Крыма туман, видимость 200-500 метров.
Прогноз погоды в Украине на 28 сентября 2022 года
Напомним, что ранее ООН объявила о чрезвычайной ситуации в сфере климата.
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