В Украине 28 сентября дожди. Теплее всего будет в Николаеве и Херсоне - до +24...+25. Прохладнее всего в Ивано-Франковске и Луцке - до +13...+15 днем.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Запад. В Ровенской, Тернопольской, Львовской, Черновецкой, Закарпатской области сегодня днем обещают от +14 до +17. В Луцке и Ивано-Франковске до +13...+15. Дожди.

Север. В Сумской, Черниговской и Житомирской области по прогнозам в течение дня дождь. Дневная температура +15...+17.

Центр. В Винницкой, Полтавской, Кировоградской и Черкасской области осадки. Днем до +16...+20.

Восток. Тепло сегодня в харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской области. Днем воздух в этих регионах прогреется до +18...+21. В Запорожской области до +24.

Юг. В Одесской, Николаевской и Херсонской области термометры днем покажут почти летнюю температуру до +24...+25. Дождь.

В Киеве сегодня обещают дождь. Днем до +15...+17.

28 сентября в Украине, кроме Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и Крыма туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоды в Украине на 28 сентября 2022 года

Напомним, что ранее ООН объявила о чрезвычайной ситуации в сфере климата.

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