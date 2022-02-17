В Карпатах в условиях тумана заблудился турист из Днепра. Инцидент произошел вечером в среду, 16 февраля, на горнолыжном курорте Драгобрат. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

По данным спасателей, мужчина катался на сноуборде и решил перейти с подъемника "Вершина Карпат" на "Карпатскую чайку". В тумане турист потерял ориентир и съехал не в ту сторону.

Спасатели поддерживали с ним телефонную связь, которая время от времени исчезала. Однако в процессе разговора удалось выяснить, что мужчина вышел к ограничительному забору. В телефонном режиме они вывели заблудившегося на верхнюю станцию ​​подъемника "Карпатская чайка", где его встретили и сопроводили в гостиницу.

Напомним, 23 января в Карпатах сошла снежная лавина и накрыла пятерых туристов. Им удалось освободиться из-под снега самостоятельно, но один человек пострадал и нуждается в транспортировке.

Ранее "Страна" писала о том, что на днях в Карпатах сошли шесть лавин. На Прикарпатье объявили штормовое предупреждение.

Также мы сообщали, что в Карпатах спасатели пять часов искали заблудившихся в тумане лыжников.