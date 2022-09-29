Синоптики обещают сегодня небольшие дожди и потепление. Особенно оно будет ощущаться на юге.

Об этом говорится в прогнозе погоды от "Укргидрометцентра" на 29 сентября.

Ночью дождь шел в северо-восточных областях и на крайнем западе. Днем небольшие осадки ожидают в большинстве районов Правобережья. На Закарпатье днем местами значительный дождь с грозой. На остальной территории без существенных осадков.

Температура в западных и северных областях ночью +4...+9, днем +15...+20 (в Карпатах около +10). На остальной территории ночью +8...+13, днем +19...+24.

"Укргидрометцентр" предупреждает, что сегодня в южных, центральных и восточных областях ночью и утром туман с видимостью до 200-500 метров. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

Карта туманов в Украине на утро 29 сентября 2022

По данным синоптика Натальи Диденко, на юге сегодня воздух прогреется до +20...+26. На остальной территории +14...+19. Во время прояснений до +18...+22.

Дожди в западных областях и на востоке, вечером в центре и на севере.

В Киеве дождь вероятен вечером. Днем тепло до +18.

Напомним, что губернатор Флориды призвал жителей штата к эвакуации после усиления урагана "Иан".

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