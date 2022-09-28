Ураган "Иан" у берегов США усилился до самой опасной, пятой, категории с максимальной скоростью ветра 250 километров в час.

Это следует из данных национального центра США по слежению за ураганами.

По данным синоптиков, ураган расположен в 100 километрах от города Нэйплс во Флориде и движется со скоростью 15 километров в час в северо-восточном направлении.

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.

Кроме того, губернатор Флориды Рон ДеСантис призвал 2,5 млн жителей эвакуироваться из-за урагана. Чиновник предупредил, что эвакуация станет затруднительной для тех, кто ждал гораздо дольше, чтобы бежать, потому что усиление ветра вскоре вынудит власти закрыть автодорожные мосты.

"Вам нужно подняться на возвышенность, вам нужно добраться до безопасных сооружений", - сказал ДеСантис, добавив, что массовые отключения электроэнергии оставят миллионы людей без электричества, когда разразится ураган.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

Ранее мы писали, что в середине сентября на Курскую область РФ обрушился сильнейший ураган с торнадо. Разрушены дома, есть погибшие.

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