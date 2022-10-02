В понедельник, 3 октября, погода в Украине будет облачной, с прояснениями.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных и северных областях, ночью и в восточной части Украины ожидается дождь.

Также в Черниговской, Сумской областях, ночью в Харьковской области местами пройдет сильный дождь, на остальной территории местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный. Порывы ветра, кроме южной части Украины, будут достигать 15-20 м/с. В связи с этим завтра вводится І уровень опасности (желтый).

Температура ночью ожидается +4...+9 градусов тепла, днем +9...+14 градусов (на высокогорье Карпат в течение суток +1...+5 градусов тепла); в южной части и восточных областях ночью +8...+13 градусов, днем +15...+20 градусов тепла.

Напомним, что ранее украинцам объяснили, как во время войны подготовиться к зиме без тепла, света и связи.

Также мы писали, как на песок пустыни в Эмиратах выпал крупный град с дождем. В ролике запечатлена пустыня, густо усеянная ледяными шарами града.Температура воздуха при этом аномальном явлении зашкаливала за 40 градусов жары.

Кроме того, "Страна" сообщала, что в этом году Европа переживает сильнейшую аномальную засуху. Нынешняя засуха в Европе может оказаться самой сильной за 500 лет, говорится в анализе Объединенного исследовательского центра Европейского Союза.