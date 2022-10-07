Климатологи рассказали, что с 6 октября в столице Украины установился антициклонический характер погоды, который свидетельствует о начале так называемого "бабьего лета".

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского на своем сайте.

По прогнозам синоптиков, теплая погода еще продлится в последующие дни.

Климатологи объяснили, что среднесуточная температура воздуха в четверг превысила +11,5 градусов. "Бабье лето" продлится до перехода этого показателя через +11,5 градусов в сторону снижения.

Напомним, ранее мы уже писали, что на этой неделе в Украину придет "бабье лето" и публиковали прогноз синоптиков.

Общий прогноз был такой: облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем от +14 до +19 градусов. Теплее всего на юге и западе. Прохладнее - в северных и восточных областях.

Позже синоптики рассказали о бабьем лете в Укране. По их прогнозу, в пятницу, 7 октября, антициклон принесет в Украину солнечную и теплую погоду. При этом бабье лето в этом году в Украине будет иметь примечательную особенность: по ночам и утром будет холодно. Днем же будет ясная, теплая и солнечная погода.