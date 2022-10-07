В пятницу, 7 октября, антициклон принесет в Украину солнечную и теплую погоду. При этом по ночам и утром будет холодно.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Сегодня по всей Украине переменная облачность без осадков. В западных областях утром и ночью - туман.

Днем воздух прогреется до +15...+20. Теплее всего буде на юге - в Херсонской, Одесской, Николаевской области и на Закарпатье.

В Киеве и области сегодня солнечно и тепло до +18...+20.

Прогноз погоды в Украине на 7 октября 2022 года

Синоптик Наталья Диденко пишет, что 7-го октября по всей Украине солнечная погода и синее небо. Максимальная температура воздуха сегодня составит +15...+20.

При этом ночью и утром будет холодно, +5...+10.

В Киеве в пятницу ожидается солнечная погода с температурой воздуха +16...+18. Только в воскресенье 9 октября пройдут небольшие дожди. Однако только на один день. Бабье лето после этого удержится.

Напомним, что ранее Чернобыльский заповедник показал фото осеннего леса в зоне отчуждения и рассказал о его сложной экосистеме.

Также мы писали, что в Карпатах намело уже 80 см снега и произошло первое схождение лавины в сентябре.