В среду, 5 октября, в Украине ожидается преимущественно пасмурная погода, но без осадков и с прояснениями. Холоднее всего будет в Карпатах, где днем воздух прогреется максимум до +6. Теплее всего на юге. Там до +18 сегодня.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В большинстве областей сегодня облачно с прояснениями. Без осадков. Небольшие дожди пройдут только в Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской области.



Температура днем в северной части до +10...+15, на остальной территории до +14...+19. В Карпатах ночью и днем +1...+6.

В Киеве и области днем +12...+14. Пасмурно, но без осадков.

Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на 5 октября 2022 года

Синоптик Наталья Диденко пишет, что в Украину заходит антициклон.

5 октября, в Украине существенных осадков не ожидается, только на Харьковщине и Сумщине будут наблюдаться остатки атмосферного фронта. В дальнейшем в Украине будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха повысится и составит в ближайшие дни +14...+21.

Но сегодня свежее будет на северо-востоке, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, +9...+12.

В Киеве, наконец, начиная с 5 октября, дожди прекратятся и подрастут градусы. Сухая погода продлится в столице до следующей среды. Разве что в воскресенье набегут облака, но ничего серьезного.

Температура воздуха в Киеве 5 октября будет +12...+14. В дальнейшем потеплеет до +15...+19.

Напомним, что на прошлой неделе водителей предупреждали о тумане на дорогах.

А ранее Киев попал в топ самых загрязненных городов мира из-за пожаров на торфяниках в области.