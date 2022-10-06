В четверг, 6 октября, в Украине прояснится после затянувшихся дождей. Сегодня солнце будет во всех областях. Также станет теплее, чем в последние дни.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Общий прогноз такой: облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем от +14 до +19. Теплее всего на юге и западе. Прохладнее - в северных и восточных областях.

В Киеве и области сегодня также переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +17.

Прогноз Укргидрометцентра на 6 октября 2022 года

Синоптик Наталья Диденко пишет, что в Украину сегодня зашло "бабье лето".

Сегодня по всей стране буде доминировать сухая погода с солнечными вкраплениями. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в комфортных пределах +15...+20 градусов. В ближайшей перспективе только в воскресенье, 9 октября, возможны небольшие дожди на западе и севере. В остальных регионах будет сухо.

Напомним, что, как минимум до выходных, в Украине синоптики обещают небольшое "бабье лето".

Также мы писали, что из-за сильных туманов в конце сентября водителей призывали быть осторожными на дорогах.