В среду, 12 октября, синоптики обещает погоду без осадков и переменную облачность в Украине. Ночью и утром холодно.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, утро сегодня холодное +3...+4. Днем потеплеет. В большинстве регионов до +13. На Закарпатье, в Одесской, Херсонской и Николаевской области до +16.

В Киеве сегодня днем +12. Без осадков.

Прогноз погоды в Украине 12 октября 2022 года от Укргидрометцентра

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что нынешнюю погоду в Украине обусловил антициклон. Несмотря на то, что в большинстве регионов сегодня без осадков, небольшие дожди могут пройти в Карпатах и на Закарпатье. Мелкий дождь в виде мороси может наблюдаться местами в Киевской и Черниговской области.

Ночью на северо-востоке Украины был мороз до -1. В большинстве же регионов сегодня было около +4. Днем воздух прогреется до +13...+18 градусов. В Киеве сегодня будет +12 днем.

Напомним, что в Украине продолжается "бабье лето", которое началось в первой половине октября.

Также мы писали, что климатологи рассказали, как долго продлится "бабье лето" в Киеве.