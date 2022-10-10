В понедельник, 10 октября, в Украине местами пройдут дожди. Будет немного прохладнее, чем в предыдущий дни "бабьего лета".

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в своем прогнозе.

Дожди пройдут на Левобережье. Судя по карте, полоса слабых осадков зацепит Полтавскую, Кировоградскую, Сумскую и часть Днепропетровской области. Более интенсивные дожди сегодня ожидаются местами в Харьковской и Луганской области.

Но на большей части страны все же будет сухая погода. Да и дальше, до конца недели, существенные осадки маловероятны.

Карта осадков 10 октября 2020 года в Украине. Данные facebook.com/tala.didenko

При этом температура воздуха немного осядет. Сегодня в течение дня ожидается +12...+18 градусов.

В Киеве в понедельник осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +13.



Напомним, что в Украине длится "бабье лето", которое только немного омрачил дождь и снижение температуры в минувшее воскресенье, 9 октября.

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